Днепропетровск, Украина, 26 августа, 2024, 09:07 — ИА Регнум. В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Днепропетровск… сообщают о взрывах», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ сообщили, что взрывы прогремели 26 августа в окрестностях Киева на фоне воздушной тревоги.

25 августа администрация Сумской области заявила о повреждении объектов инфраструктуры в Сумах. При этом с вечера 24 августа в регионе была объявлена воздушная тревога.