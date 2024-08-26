Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
«Зеркало недели»: в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Днепропетровск, Украина, 26 августа, 2024, 09:07 — ИА Регнум. В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.
Иван Шилов ИА Регнум
«Днепропетровск… сообщают о взрывах», — говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ сообщили, что взрывы прогремели 26 августа в окрестностях Киева на фоне воздушной тревоги.
25 августа администрация Сумской области заявила о повреждении объектов инфраструктуры в Сумах. При этом с вечера 24 августа в регионе была объявлена воздушная тревога.