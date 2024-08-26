Саратов, 26 августа, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Аэропорт в Саратове временно не отправляет и не принимает самолёты. Ограничения введены в связи с атакой БПЛА, сообщили журналистам 26 августа в пресс-службе аэропорта.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту Гагарин введены временные ограничения на приём и отправку воздушных судов», — говорится в сообщении.

Задержан вылет рейса авиакомпании «Россия» FV-6490 в московский аэропорт Шереметьево. Актуальная информация о рейсах размещается на онлайн-табло и сайте аэропорта, уточнили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, ранним утром Саратовская область подверглась атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны России, военные обезвредили в регионе девять воздушных целей. В общей сложности за ночь над семью регионами перехватили 20 БПЛА.

Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что обломки БПЛА попали в жилые дома. В Саратове повреждён жилой комплекс на Предмостовой площади. Есть пострадавшие, в том числе женщина, которую госпитализировали в тяжёлом состоянии. В Энгельсе получил повреждения многоэтажный дом на улице Пушкина, пострадавших нет. Экстренные службы региона работают в усиленном режиме.