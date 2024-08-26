Курск, 26 августа, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России уничтожили в Курской области украинскую разведывательную группу в составе трёх человек. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил представитель российских силовых структур.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

«Российская пехота в Курской области, у села Нижняя Паровая, уничтожила группу украинских разведчиков в составе трёх человек», ― приводит его слова телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что ликвидированы украинские боевики из 22-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа в Министерстве обороны России сообщили, что экипажи ударных вертолётов Ми-28НМ в ночное время суток нанесли удар управляемыми противотанковыми ракетами по позициям украинских формирований в приграничном районе Курской области. Противник понёс потери в личном составе и бронированной и автомобильной технике.

Украинские войска атакуют Курскую область с 6 августа. Вооружённые силы России остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Минобороны РФ от 25 августа, за время боевых действий на курском направлении украинские формирования потеряли более 5,8 тыс. военнослужащих, 72 танка, 31 боевую машину пехоты, 58 бронетранспортёров, 383 боевые бронированные машины, 37 артиллерийских орудий, пять установок ЗРК, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три HIMARS и одну MLRS американского производства, а также девять станций радиоэлектронной борьбы и пять единиц инженерной техники.