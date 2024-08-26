Анкара, 26 августа, 2024, 05:50 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая по итогам заседания кабинета министров 25 августа, выразил благодарность президенту России Владимиру Путину ипрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву за помощь в борьбе с лесными пожарами.

ИА Регнум Путин, Эрдоган

«Я выражаю глубочайшую благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву… Также благодарю президента России Владимира Путина, отправившего нам самолёты-амфибии», ― приводит слова Эрдогана издание Sabah.

Президент Турции подчеркнул, что помощь со стороны России и Азербайджана позволила гораздо легче справиться с охватившими страну лесными пожарами.

Эрдоган также призвал граждан проявлять особую осторожность по меньшей мере до середины сентября. Он отметил, что около 90% пожаров стали результатом деятельности человека. По его словам, в текущем году количество лесных и нелесных пожаров в Турции превысило отметку в 5,5 тысяч, что на 53% превышает прошлогодние показатели.

Как передавало ИА Регнум, 18 июля в лесной местности в районах Газиэмир и Буджа турецкой провинции Измир вспыхнул крупный пожар. Из-за сильного ветра огонь добрался до населённых пунктов. На ликвидацию огня направили семь самолётов, 16 вертолётов, 35 наземных транспортных средств, 11 машин для подвоза воды, а также четыре бульдозера, четыре наземные команды и множество пожарных. По словам главы минсельхоза Турции Ибрагима Юмаклы, причиной природного пожара, в результате которого пострадали по меньшей мере 78 человек, стал костёр для пикника, который развели местные жители.