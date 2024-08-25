Киев, 26 августа, 2024, 01:33 — ИА Регнум. Мужчина скончался в одном из военкоматов в Киеве после того, как у него случился приступ эпилепсии. Об этом 25 августа сообщило украинское интернет-издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Журналисты уточнили, что это произошло в распределительном центре, куда мужчина попал в рамках мобилизации перед отправкой в войска. Мобилизованному сделали непрямой массаж сердца, но спасти его не удалось.

На Украине в рамках действующих правил люди, страдающие эпилепсией, освобождаются от мобилизации только в случае частых приступов или выраженных психических расстройств.

Это уже не первый подобный инцидент, связанный с украинскими мобилизованными. ИА Регнум сообщало, что в феврале военкомат Одесской области мобилизовал инвалида, страдающего эпилепсией. Мужчина умер в первый же день службы после приступа.

В апреле в Закарпатской области мобилизованный житель Украины умер после эпилептического приступа по дороге в учебный центр. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец утверждал, что мужчину признали годным к службе.

В июне в Житомирской области после приступа эпилепсии мобилизованный умер в военкомате. Утверждалось, что мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и у него были признаки лёгких травм.