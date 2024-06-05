Житомир, Украина, 5 июня, 2024, 16:46 — ИА Регнум. В Житомирской области на западе Украины мужчина умер в военкомате после эпилептического приступа, сообщил 5 июня Житомирский областной военкомат.

Global Look Press

Как говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), 28 мая во второй отдел Звягельского районного территориального центра доставили военнообязанного для прохождения военно-врачебной комиссии. По словам свидетелей, мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем, а также у него были признаки лёгких травм.

«Утром 29 мая мужчину «схватил» эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя», — уточнили в военкомате.

Там добавили, что мужчине оказали медицинскую помощь и вызвали скорую помощь, однако 2 июня он скончался в больнице. Следователи, проводившие экспертизу, отметили, что никакого постороннего физического воздействия на мужчину не оказывалось.

Как передавало ИА Регнум, это не первый случай смерти военнообязанных после доставки в украинский военкомат. Так, 24 мая мужчина умер после резкого ухудшения самочувствия в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) в Закарпатской области Украины. При этом военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к службе.

7 мая в Днепропетровской области 44-летний военнообязанный также умер в одном из военкоматов якобы после эпилептического приступа. Мужчина готовился к отправке в учебный центр. Родственники мобилизованного считают, что его избили сотрудники ТЦК.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Он вступил в силу 18 мая. Закон ввёл более суровые наказания за уклонение от воинской службы, разрешил заочное вручение повестки в военкомат и обязал мужчин призывного возраста постоянно носить при себе военный билет.

Нарушителям правил постановки на военный учёт грозят большие штрафы и конфискация автомобиля либо другого имущества для нужд ВСУ. Все мужчины в стране в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе военный билет. Украинские СМИ сообщили, что после вступления закона в силу улицы ряда городов опустели.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новый закон о мобилизации на Украине актом геноцида. Дипломат отметила, что людей на Украине превратили в расходный материал.