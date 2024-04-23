Львов, Украина, 23 апреля, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Мобилизованный украинец, умерший от эпилептического приступа по дороге в учебный центр в Закарпатской области, был признан годным к службе. Об этом омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 23 апреля в Telegram-канале.

David Young/dpa/Global Look Press

«Известно, что украинец, согласно справке военно-врачебной комиссии, был признан годным к военной службе», — написал Лубинец.

Он добавил, что открыл производство по факту нарушения прав человека и пообещал держать ситуацию на контроле.

Ранее в Закарпатье офицер сопровождения пытался спасти мужчину с эпилепсией, который направлялся в учебный центр. Он оказал мобилизованному первую помощь, но тот умер до приезда врачей.

Возбуждено уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий. Автомобилисты сообщают, что погибший работал экспедитором и водил грузовик, его «сняли с фуры» в селе Нижние Ворота в Закарпатской области, сообщает издание «Страна. ua».

Как сообщало ИА Регнум, ранее военкомат Одесской области мобилизовал в ряды ВСУ инвалида, страдающего эпилепсией, и тот в первый же день службы умер от приступа. Омбудсмен Лубинец обратился в специализированную прокуратуру с требованием расследовать этот случай.

По словам пленного украинца Николая Мозиля, в ряды ВСУ мобилизуют инвалидов без рук и ног. Он рассказал, что командиры приказали ему не сдаваться в плен, а подорвать себя гранатой, но все рассказы про российский плен оказались неправдой.

В январе 2024 года украинский офицер в беседе с изданием Newsweek Polska рассказал, что в ряды ВСУ всё чаще призывают людей с одышкой, алкоголиков и впадающих в панику при звуке выстрела.