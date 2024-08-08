Париж, 8 августа, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Российские каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков 8 августа не смогли завоевать медали на летних Олимпийских играх в Париже.

Александр Щербак/ТАСС

В соревнованиях двоек на дистанции 500 м они финишировали четвёртыми. Спортсмены преодолели дистанцию за 1 минуту 41,27 секунды. Для определения призёров судьи прибегли к фотофинишу. Петрову и Коровашкову не хватило 0,09 секунды до бронзы.

Первое место по итогам заплыва заняли спортсмены из Китая (1:39,48), серебро досталось представителям итальянской национальной сборной (1:41,08), а тройку лидеров замкнули испанцы (1:41.18).

Как сообщало ИА Регнум, в этот же день Петров и Коровашков вышли в финал, показав лучшее время в своём полуфинальном заезде. (1:39,57).

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали в женском парном разряде на Олимпийских играх в Париже. В финальном матче россиянки уступили итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани в трёх сетах со счётом 6:2, 1:6, 7:10. Эти медали стали первыми для российских спортсменов на Олимпиаде.