Париж, 9 августа, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Россияне завершили свои выступления на летних Олимпийских играх в Париже с одной медалью.

Александр Щербак/ТАСС Захар Петров

Последним в соревнованиях принял участие каноист Захар Петров. 9 августа он выступил в одиночном разряде и на дистанции 1000 м показал четвёртый результат. Ранее он остановился в шаге от пьедестала вместе с Алексеем Коровашковым в соревнованиях двоек на дистанции 500 м.

Единственную медаль у россиян выиграли теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, выступившие в женском парном разряде. В финальном матче они уступили итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани в трёх сетах со счётом 6:2, 1:6, 7:10.

На Играх также выступили теннисисты Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова и Елена Веснина. На велотреки выходили Глеб Сырица, Тамара Дронова и Алёна Иванченко. В других дисциплинах за медали боролись каноистка Олеся Ромасенко, пловец Евгений Сомов и Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте.

Как передавало ИА Регнум, по решению Международного олимпийского комитета спортсмены из России и Белоруссии могли принять участие в Олимпиаде лишь в нейтральном статусе. Атлеты выступали без флага, гимна, любой другой национальной символики и только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах.

Специального отбора на Игры для россиян и белорусов не предусмотрели, это происходило на общих основаниях. Представителям командных видов спорта изначально отказали в участии.