Самарканд, Узбекистан, 25 августа, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Российского каноиста Захара Петрова дисквалифицировали после победы на чемпионате мира на дистанции 500 м для каноэ-одиночек в Самарканде. Золотой медали спортсмен лишился из-за того, что его лодка перевернулась на финише.

Zuma\TASS Захар Петров

До последних метров спортсмен лидировал в заезде, однако в официальном протоколе зафиксировали, что он не финишировал.

В связи с дисквалификацией Петрова победителем стал представитель Молдавии Сергей Тарновский. Серебро соревнований у чеха Мартина Фуксе. Замкнул тройку лидеров румынский спортсмен Кэтэлин Кирилэ.

Комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram-канале сообщил, что российская сторона подала протест на решение судей.

Как сообщало ИА Регнум, на летней Олимпиаде в Париже Петров не смог завоевать призовых мест. 9 августа в одиночном разряде на дистанции 1000 м он показал четвёртый результат. Днём ранее остановился в шаге от пьедестала вместе с Алексеем Коровашковым в соревнованиях двоек на дистанции 500 м.