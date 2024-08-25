Москва, 25 августа, 2024, 20:43 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения опорных пунктов украинских формирований в зоне специальной военной операции. Видео опубликовано 25 августа в Telegram-канале ведомства.

Марина Лысцева/ТАСС

«Экипажи БМП-3 мотострелкового подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили живую силу ВСУ в замаскированных опорных пунктах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кадры объективного контроля подтвердили успешное выполнение задачи.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа подразделения группировки войск «Запад» Вооружённых сил РФ взяли штурмом 30 опорных пунктов ВСУ. Кроме того, российские бойцы при поддержке артиллерии, тяжёлых огнеметных систем и авиации ударили по живой силе и технике семи бригад ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка, Кругляковка, Стельмаховка, Степовая Новосёловка в Харьковской области и Торского в ДНР.