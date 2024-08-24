Москва, 24 августа, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Военнослужащие группировки российских войск «Запад» взяли штурмом 30 опорных пунктов ВСУ, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и овладели 30 опорными пунктами противника», — сказал глава пресс-центра, сообщение которого 24 августа приводят «Известия».

Кроме того, бойцы Вооружённых сил России при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации ударили по живой силе и технике подразделений семи бригад ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка, Кругляковка, Стельмаховка, Торское и Степовая Новосёловка.

Также группировка «Запад» смогла отразить четыре контратаки штурмовых подразделений украинских сил. За сутки противник лишился на этом направлении двух гаубиц М777, буксируемой гаубицы FH-70, орудия Д-20 и Д-30, гаубицы «Мста-Б» и L-119, 13 минометных расчетов, четырёх дронов, двух бронетранспортёров М113, семи артиллерийских орудий, семи автомобилей и до 480 боевиков.

Помимо этого, бойцы ВС РФ поразили станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, семь складов боеприпасов и тринадцать пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа Министерство обороны проинформировало о том, что с 17 по 23 августа потери ВСУ в зоне специальной военной операции составили до 16 155 военнослужащих. При этом подразделения российской группировки «Юг» лишили противника до 4530 боевиков, отряды группировки «Север» — до 3090 бойцов, силы группировки «Запад» — до 3400 военнослужащих, а подразделения группировки «Центр» — до 3855 боевиков.

Кроме того, ВСУ потеряли до 800 бойцов в зоне ответственности группировки войск «Восток» и 480 военных в зоне ответственности подразделений группировки войск «Днепр».