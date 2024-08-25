Москва, 25 августа, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Куплетист и актёр Николай Бандурин госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем. Об этом 25 августа сообщил Telegram-канал «112».

Олег Дьяченко/ТАСС Николай Бандурин

Мужчина почувствовал недомогание и вызвал врачей. По итогам осмотра медики диагностировали у него нарушение сердечного ритма.

Бандурина госпитализировали, ему предстоит пройти ряд обследований.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года с нарушением сердечного ритма госпитализировали народную артистку РСФСР, актрису Ларису Лужину. Женщину доставили в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского. Сама артистка попросила не беспокоиться за её здоровье, добавив, что в порядке.