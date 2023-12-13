Москва, 13 декабря, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Народную артистку РСФСР, актрису Ларису Лужину госпитализировали из-за нарушения ритма сердца. О своём самочувствии она рассказала корреспонденту РЕН ТВ.

РИА Новости/ Екатерина Чеснокова Актриса Лариса Лужина

«Да всё нормально, не беспокойтесь, я в порядке», — сказала актриса.

Она пояснила, что у неё прихватило сердце. Ей уже оказали помощь. Актриса также попросила не беспокоиться о её состоянии.

Ранее стало известно, что Лужину доставили в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского. Врачи диагностировали у неё нарушение сердечного ритма.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Раису Максимову планово госпитализировали для переливания крови. Актриса уже в возрасте, её костный мозг не работает должным образом, падает гемоглобин, поэтому периодически она проходит процедуру по переливанию крови. В начале ноября также экстренно госпитализировали актёра и режиссёраЮрия Соломина. Врачи подтвердили у него микроинсульт.