Харьков, Украина, 17 августа, 2024, 16:38 — ИА Регнум. В Харькове прогремели взрывы, сообщает 17 августа украинское издание «Страна. ua».

Hennadii Minchenko/Global Look Press

«Взрывы в Харькове», — сказано в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву городе Краматорске в Донецкой Народной Республике. По предварительным данным, удар пришёлся по промзоне, где расположен Новокраматорский машиностроительный завод.

Днём ранее взрыв произошёл на северо-востоке Украины в городе Сумы. В этот же день воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области. Также сирены предупредили об опасности с воздуха население Кировоградской, Николаевской и Черкасской областей.

15 августа взрыв прогремел на Павлоградском механическом заводе на Украине, после которого началась продолжительная детонация. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что детонировали снаряды на складе.