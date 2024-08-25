Москва, 25 августа, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Украинские власти уже в течение недели проводят эвакуацию жителей из приграничных населённых пунктов Николаевский области и с временно подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом 25 августа сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«С Николаева передают, что уже как неделю проводят эвакуацию приграничных населенных пунктов Николаевский и Херсонской областей», — написал он в своём Telegram-канале.

Николаев уточнил, что также на этих территориях было замечено множество иностранных военных.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа назначенный Киевом глава военной администрации Димитрова (украинское название — Мирноград) Юрий Третьяк рассказал, что некоторые жители города прячут своих детей, чтобы избежать принудительной эвакуации. Он уточнил, что намерен обсудить с полицией, как работать с такими людьми.

Третьяк 20 августа заявил, что назначенная киевским режимом администрация Димитрова приняла решение о срочной эвакуации органов власти и предприятий. По его признанию, армия Россия может уже в ближайшие дни освободить город.

Киев 19 августа начал принудительную эвакуацию детей из Красноармейска (украинское название — Покровск). Глава подконтрольной Киеву городской военной администрации Сергей Добряк рассказал, что в населённом пункте находятся порядка 4,8 тыс. детей.