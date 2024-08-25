Москва, 25 августа, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продолжают продвижение на купянском и волчанском направлениях в зоне проведения спецоперации. Об этом 25 августа рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

ИА Регнум

«Наши бойцы продолжают давить противника как на купянском, так и на волчанском направлениях», — заявил он в беседе с «РИА Новости», говоря об оперативной обстановке в регионе.

Ранее Ганчев отмечал, что российские военные освобождают связывающую Купянск и Сватово дорогу, медленно, но уверенно продвигаясь в направлении Купянска.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа Ганчев рассказал, что на данный момент армия России освободила на территории Харьковской области порядка 50 населённых пунктов. Он пояснил, что эта цифра приблизительная, так как много посёлков ещё находятся в серой зоне.

Позднее в этот же день глава российской администрации Харьковской области отметил, что в санитарную зону в регионе вошло до 14 населённых пунктов. По его словам, процесс расширения этой зоны ускорится, когда ВС России уничтожат вторгшиеся в Курскую область формирования украинских боевиков.