Москва, 23 августа, 2024, 11:35 — ИА Регнум. На сегодняшний день Вооружённые силы России освободили в Харьковской области порядка 50 населённых пунктов. Об этом 23 августа рассказал глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Около 50. Почему примерная цифра, потому что очень много посёлков, которые находятся в серой зоне», — заявил он в беседе с ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Ганчев напомнил, что армия России начала освобождение северных территорий Харьковской области в мае, и отметил, что на данный момент город Волчанск является неким форпостом сопротивления украинских формирований. По словам главы администрации региона, украинские боевики в городе пытаются совершать атаки на российские позиции, однако там ВС РФ продвигаются, медленно, но уверенно зачищая населённый пункт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 августа Ганчев рассказал, что в санитарную зону на территории Харьковской области вошли до 14 населённых пунктов. По его словам, российские военные будут продолжать её расширять, причём этот процесс ускорится после уничтожения напавших на Курскую область боевиков.

Российская группировка войск «Север» 19 августа уничтожила склад беспилотников и до 170 бойцов украинских формирований в Харьковской области. В Минобороны уточнили, что армия России ведёт наступательные действия на волчанском и липцовском направлениях.