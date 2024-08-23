Харьков, Украина, 23 августа, 2024, 05:51 — ИА Регнум. В санитарную зону в Харьковской области вошли до 14 населённых пунктов, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

Иван Шилов ИА Регнум Наступление на Харьков

«То, что мы сейчас видим, порядка 13-14 населённых пунктов, пока это вся санитарная зона по территории Харьковской области, о которой говорил президент России Владимир Путин», — указал он в интервью агентству ТАСС 23 августа.

Он также предположил, что санитарная зона будет расширяться и дальше, а этот процесс ускорится, когда Вооружённые силы России уничтожат вторгшиеся в Курскую область формирования украинских войск.

По его словам, на данный момент российские военные в Харьковской области контролируют около 50 населённых пунктов, некоторые из них находятся в так называемой «серой зоне».

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость создания на нынешних украинских территориях буферной зоны, чтобы отодвинуть военную инфраструктуру ВСУ и обезопасить российские регионы от имеющихся у киевского режима средств поражения. 17 мая глава государства указал, что наступление Вооружённых сил РФ в Харьковской области положило начало созданию этой санитарной зоны.