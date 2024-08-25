Москва, 25 августа, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Опубликованы кадры из квартиры на Красноказарменной улице, под окнами которой обнаружили тела матери и её малолетнего сына. Их 25 августа показала прокуратура Москвы.

Прокуратура Москвы

«Погибли женщина 1988 года рождения и её малолетний сын 2023 года рождения», — заявили в ведомстве.

На кадрах можно увидеть детскую комнату с кроваткой. Окно в ней распахнуто настежь, на кресле, этажерке множество вещей. Часть из них также разбросана по полу. В спальне кровать перевернута на бок и находится посередине комнаты, матрас от неё мужчина выбросил на улицу. На столике стоят уходовые средства, в стакане — кисти для макияжа.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа тела женщины и малолетнего мальчика обнаружили под окнами жилого дома на юго-востоке столицы. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек.

Вероятного виновника задержали в квартире. По данным прокуратуры, это мужчина 1985 года рождения. Медики оказывают ему необходимую помощь.