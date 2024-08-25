Москва, 25 августа, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Тела женщины и малолетнего ребёнка обнаружили под окнами жилого дома на Красноказарменной улице в Москве. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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«Обнаружены тела женщины и малолетнего ребенка с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты», — указано в Telegram-канале ведомства.

Ребёнком оказался мальчик 2023 года рождения. Предварительно, в квартире, в которой проживали погибшие, находится мужчина 1985 года рождения.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек.

На место инцидента прибыл Лефортовский межрайонный прокурор Зафар Махмудов. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование на контроле в прокуратуре Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа в Москве пенсионер случайно выпал из окна, когда закрывал его. По факту его гибели полиция начала проверку.