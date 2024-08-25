Нижний Новгород, 25 августа, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Два катера столкнулись на Волге в Нижнем Новгороде, пострадали двое из семи находившихся на борту, сообщило 25 августа центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Центральное МСУТ СК России

«По предварительной информации, около 00:30 на реке Волге вблизи Стрелки катер «Байлайнер 2052» столкнулся с катером «Ларсен 176», — сообщило ведомство.

На борту судов находились семь человек. Двоих пострадавших госпитализировали.

Следователи проводят проверку по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном»), а также комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры уточнила, что катер Bayliner врезался в стоявший на якоре Larson. Маломерные суда отбуксировали к берегу, судоводителей направили на медицинское освидетельствование.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня в Ростовской области в устье реки Дон произошло столкновение катеров Berkut и «Новая Ладога». В результате инцидента погиб один человек, ещё один пострадал. По факту ЧП возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).