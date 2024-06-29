Ростов-на-Дону, 30 июня, 2024, 01:00 — ИА Регнум. В Ростовской области в устье реки Дон произошло столкновение катеров Berkut и «Новая Ладога». В результате инцидента погиб один человек, ещё один пострадал, сообщили 29 июня в МЧС России.

МЧС России Столкновение катеров в Ростовской области

«Два катера столкнулись в устье Дона. Всё произошло в ростовском городе Азове. К сожалению, погиб водитель маломерного судна. Пассажирка другого катера доставлена в больницу», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что сотрудники МЧС отбуксировали катера. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводятся следственные мероприятия.

По факту произошедшего Ростовским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря прошлого года в Таиланде скоростной катер с туристами из России столкнулся со скалами у одного из островов. В результате произошедшего погибла гражданка РФ, ранения различной степени тяжести получили ещё шесть россиян и капитан катера.