Москва, 12 августа, 2024, 12:12 — ИА Регнум. В Москве пенсионер погиб, когда вернулся домой, чтобы закрыть окно, сообщил источник ИА Регнум.

ИТАР-ТАСС/Антон Тушин

По словам собеседника агентства, 64-летний Александр в начале августа вышел из дома на Филёвской улице вместе с супругой по делам, но вспомнил, что забыл закрыть окна дома. Он переживал, что из-за дождя в квартире зальёт полы. Мужчина вернулся в квартиру и случайно выпал из окна, когда закрывал его.

«Спустя 10 минут после того как мужчина отправился закрывать окно его супруга решила проверить, почему муж так долго отсутствует. Женщина зашла в квартиру и не обнаружила супруга. Его телефон не отвечал. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили труп с телесными повреждениями характерными при падении с высоты. В квартире предсмертной записки не было», — сообщил собеседник.

Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства происшествия.