Газа, Палестина, 25 августа, 2024, 06:44 — ИА Регнум. По меньшей мере 71 человек погиб в результате действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сектора Газа 24 августа. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Израильские силы убили по меньшей мере 71 палестинца по всему сектору Газа в субботу, когда танки наступали на город Дейр-эль-Балах в центральной части анклава», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение последних двух дней Дейр-аль-Балах вынужденно покинули более 100 тысяч человек.

Согласно данным палестинского министерства здравоохранения от 22 августа, с начала эскалации конфликта в результате действий Армии обороны Израиля в секторе Газа погибли по меньшей мере 40,2 тысячи человек, в том числе почти 16,5 тысячи детей. Пострадали более 93 тысяч человек, пропавшими без вести считаются свыше 10 тысяч человек.

Как передавало ИА Регнум, утром 10 августа военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по школе «Аль-Табин» в районе Аль-Дарадж в городе Газа. По заявлению ЦАХАЛ, в здании якобы располагался командно-контрольный центр палестинского движения ХАМАС. В результате авиаудара, по данным Al Jazeera, погибли по меньшей мере 100 человек, ещё десятки получили ранения.

18 июля в управлении гражданской обороны сектора Газа заявили, что около 8 240 граждан были насильно похищены Израилем. Также утверждается, что с кладбищ на территории палестинского анклава были похищены около 2,2 тысячи тел погибших в результате атак ЦАХАЛ.