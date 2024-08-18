Газа, Палестина, 18 августа, 2024, 17:12 — ИА Регнум. С кладбищ в секторе Газа были похищены около 2,2 тысячи тел погибших в результате атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сказано в заявлении управления гражданской обороны сектора Газа.

Omar Ashtawy/Global Look Press

«Около 8240 граждан были насильственно похищены оккупацией, и мы до сих пор не знаем их судьбу, а также место нахождения 2210 тел погибших, которые были похищены с различных кладбищ в секторе Газа», — говорится в заявлении управления.

Кроме того, по утверждению управления, порядка десяти тысяч пропавших без вести в анклаве находятся под завалами зданий.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа высокопоставленный представитель администрации США на закрытом брифинге утверждал о готовности к подписанию соглашения о прекращении огня в секторе Газа. По его словам, представители США и стран-партнёров проведут в ближайшее время встречу в Каире. Её цель — «раз и навсегда» довести до финала достигнутую договорённость. По ряду вопросов, над которыми велась работа, достигнут большой прогресс, заявил чиновник.

Россия делает всё для поддержки палестинского народа, заявил 13 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом. РФ направила Палестине около 700 тонн грузов различного характера, добавил Путин.

Лидеры Египта и Катара Абдель Фаттах ас-Сиси и шейх Тамим бен Хамад аль-Тани 9 августа вместе с президентом США Джо Байденом призвали Израиль и ХАМАС 15 августа возобновить переговоры о прекращении огня на территории сектора Газа.

17 августа представитель палестинского движения в Ливане Ахмед Абдель Хади заявил, что продвижения в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых ХАМАС заложников нет.