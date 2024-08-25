Лондон, 25 августа, 2024, 05:06 — ИА Регнум. Выступление, в котором речь пойдёт о готовящихся непопулярных решениях правительства, готовит премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Об этом 24 августа сообщает издание Telegraph.

(сс) Rwendland Лидер Лейбористской партии Кир Стармер

Выступление премьера Великобритании ожидается во вторник, 27 августа. Уточняется, что Кир Стармер подготовит почву для повышения налогов и снижения бюджетных трат и предупредит сограждан об ухудшении ситуации в стране перед грядущим улучшением.

Предполагается, что Стармер в своей речи расскажет британцам о том, что его правительству досталась в наследство от предыдущего не просто дыра в экономике, а настоящая «социальная чёрная дыра».

Ранее ИА Регнум сообщало, что король Великобритании Карл III в ходе аудиенции в Букингемском дворце принял отставку премьер-министра Риши Сунака. Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер официально вступил в должность премьер-министра страны, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III.

Лейбористская партия победила на выборах в палату общин — нижнюю палату парламента Великобритании, обеспечив себе больше половины из 650 мест. Лейбористы получили 412 мандатов, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте и сместив правивших ранее консерваторов.

По мнению руководителя Центра британских исследований Российской академии наук (РАН) Елены Ананьевой, победа лейбористов не изменит отношение страны к России. Она напомнила, что лейбористы зарекомендовали себя как партия, поддерживающая киевский режим.