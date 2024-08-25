Премьер Британии Стармер подготовил непопулярные решения для населения
Лондон, 25 августа, 2024, 05:06 — ИА Регнум. Выступление, в котором речь пойдёт о готовящихся непопулярных решениях правительства, готовит премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Об этом 24 августа сообщает издание Telegraph.
Выступление премьера Великобритании ожидается во вторник, 27 августа. Уточняется, что Кир Стармер подготовит почву для повышения налогов и снижения бюджетных трат и предупредит сограждан об ухудшении ситуации в стране перед грядущим улучшением.
Предполагается, что Стармер в своей речи расскажет британцам о том, что его правительству досталась в наследство от предыдущего не просто дыра в экономике, а настоящая «социальная чёрная дыра».
Ранее ИА Регнум сообщало, что король Великобритании Карл III в ходе аудиенции в Букингемском дворце принял отставку премьер-министра Риши Сунака. Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер официально вступил в должность премьер-министра страны, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III.
Лейбористская партия победила на выборах в палату общин — нижнюю палату парламента Великобритании, обеспечив себе больше половины из 650 мест. Лейбористы получили 412 мандатов, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте и сместив правивших ранее консерваторов.
По мнению руководителя Центра британских исследований Российской академии наук (РАН) Елены Ананьевой, победа лейбористов не изменит отношение страны к России. Она напомнила, что лейбористы зарекомендовали себя как партия, поддерживающая киевский режим.