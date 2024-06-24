Техас, США, 24 июня, 2024, 08:02 — ИА Регнум. В Техасе суд вынес оправдательный вердикт и снял обвинения с американца Керри Кука, который 20 лет ожидал смертной казни и всё время пытался доказать непричастность к изнасилованию и убийству в 1977 году своей соседки Линды Эдвард.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

По информации телеканала CNN, Кук был дважды — в 1979 и 1994 годах — приговорен к высшей мере наказания.

Он несколько раз обжаловал приговор, планировал свести счёты с жизнью и в конце концов в 1999 году заключил сделку со следствием, признав вину и выйдя на свободу с учётом проведенного за решеткой срока.

Несколько дней назад апелляционный суд Техаса признал Кука невиновным «на основании неверной интерпретации улик и лжесвидетельств», на которых строило свою аргументацию обвинение.

«Мы признаем Керри Макса Кука фактически невиновным», — написано в решении суда.

Куку 68 лет, он стал одним из 199 человек, которых с 1973 года оправдали в США после вынесения смертного приговора.

Как сообщало ИА Регнум, для возвращения смертной казни в России нет необходимости проводить референдум, заявил 26 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин. По закону, достаточно будет решения Конституционного суда.

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» некоторые государственные и общественные деятели заявили о необходимости снятия моратория на смертную казнь.

В США в тюрьме в штате Айдахо не смогли привести в исполнение приговор серийному убийце — казнь была остановлена в последнюю минуту по причине того, что в установленные законом сроки врачи не успели сделать заключённому капельницу со смертельной инъекцией.