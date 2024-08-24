Москва, 24 августа, 2024, 17:46 — ИА Регнум. В Москве запустят ещё два ночных автобусных маршрута. Об этом 24 августа сообщил мэр Сергей Собянин.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«С 30 на 31 августа от станции метро «Китай-город» поедут первые автобусы: н14 до метро «Молодёжная» в Кунцеве и н16 до проезда Карамзина в Ясеневе. Комфортный ночной транспорт получат жители 23 районов», — написал он в Telegram-канале.

Также в трёх других маршрутах произойдут изменения. Автобусы н7 по Волгоградскому проспекту будут довозить пассажиров до 2-го мкр. Жулебина. Маршрут н15 продлят по Щёлковскому шоссе до площади Соловецких Юнг.

Круглосуточный маршрут м40 разделится на два: дневной м40 и ночной н10.

Все ночные маршруты, кроме кольцевого «Б», сходятся у станции метро «Китай-город». У пассажиров есть возможность сделать пересадку и отправиться в любую часть столицы.

Как сообщало ИА Регнум, с 24 августа в столице изменились маршруты девяти автобусов и электробусов. Они стали ближе к станциям рельсового каркаса и теперь проходят через жилую застройку. Нововведения позволят сократить время в пути для пассажиров.