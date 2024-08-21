Москва, 21 августа, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Девять маршрутов автобусов и электробусов в нескольких округах Москвы изменятся с 24 августа — они станут ближе к станциям рельсового каркаса и будут проходить через жилую застройку. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Ещё больше горожан получат удобный транспорт рядом с домом. В среднем на этих маршрутах совершают свыше 40 тыс. поездок в рабочий день вне сезона отпусков», — процитировали его на сайте мэра мегаполиса.

Маршрут автобуса № 831 пройдёт через жилые кварталы возле затона Новинки, а электробусы № 925 будут курсировать до жилого комплекса на улице Логинова в Щербинке. Места посадки пассажиров автобусов и электробусов № 103, 198, 205 и 641 сделают ближе к станции «Аминьевская» Большой кольцевой линии метро и одноимённой станции МЦД-4.

На маршруте автобуса № 814 будет новая остановка около станцию метро «Царицыно» и одноимённой станции МЦД-2. Автобусы С932 и № 913 при движении к Павелецкому вокзалу начнут поворачивать с улицы Кожевнический Вражек сразу на Кожевническую улицу.

Нововведения позволят сократить время в пути для пассажиров.