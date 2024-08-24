Москва, 24 августа, 2024, 16:21 — ИА Регнум. В Москве началась подготовка к проходке правого и левого перегонных тоннелей между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха» на строящейся Рублёво-Архангельской линии метрополитена. Об этом 23 августа сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

По его словам, которые привели на сайте московского мэра и правительства, протяжённость каждого из этих тоннелей будет составлять около 550 м, и порядка 350 м из них пройдёт тоннелепроходческий комплекс «София» диаметром 6 м, а остальное расстояние пройдут горным способом.

«В настоящий момент строители завершили разработку котлована и устройство монолитных конструкций монтажно-щитовой камеры. Сейчас они приступили к сборке тоннелепроходческого комплекса. Планируется, что проходка начнется осенью», — сказал Ефимов.

Уточняется, что комплекс «София» вначале пройдёт правый тоннель, после чего его демонтируют и транспортируют в монтажно-щитовую камеру на станции «Звенигородская», откуда начнётся проходка левого тоннеля.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа Ефимов рассказал, что на станции «Академическая» Троицкой линии метро Москвы ведутся монолитные и земляные работы. Он добавил, что строители уже уложили14 тыс. кубометров бетона.

Мэр Москвы Сергей Собянин 14 августа заявил, что Троицкая линия Московского метрополитена станет одной из самых протяжённых в столице. По его словам, станция «Университет Дружбы Народов» уже готова на 97%.