Острогожск, Воронежская область, 24 августа, 2024, 15:12 — ИА Регнум. В Воронежской области продолжается детонация взрывоопасных объектов после падения обломков украинских беспилотников. Об этом 24 августа сообщил глава Острогожского района Сергей Хорошилов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Детонация продолжается, поэтому ещё раз прошу соблюдать спокойствие, быть максимально осторожными и соблюдать все требования служб безопасности», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Хорошилов добавил, что ситуация находится под контролем, задействованы необходимые силы и средства.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 24 августа российские силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили украинские дроны над Воронежской областью. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что в результате падения фрагментов БПЛА начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов.

В Минобороны сообщили, что ночью удалось нейтрализовать семь дронов: пять — в Воронежской области, ещё по одному — в Белгородской и Брянской областях.