Москва, 24 августа, 2024, 14:35 — ИА Регнум. В российской столице открылась Московская международная неделя кино. В рамках программы планируется более 300 показов российских и зарубежных картин из более чем 20 стран: драмы, комедии, документалки и мультфильмы. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Неделя кино проходит на 100 площадках в разных районах города — в кинотеатрах, парках, скверах и музеях. С 23 по 28 августа в 27 кинотеатрах представят более 70 фильмов из Индии, Китая, Ирана, Вьетнама, Уругвая и других стран, а также свыше 40 российских кино и анимационных проектов.

На ВДНХ, в парке Горького и ещё в нескольких локациях появятся мобильные съёмочные площадки с мастер-классами и лекциям от представителей индустрии. Здесь посетители смогут узнать интересную информацию о съёмочном процессе.

Москвичей также проведут по экскурсиям в закулисье кинопроизводства. Запланированы кастинги, мастер-классы, лекции со звёздами и зарубежными специалистами, киноужины и показы кино в необычных городских локациях.

Организаторы добавили, что программа обещает около 200 мероприятий каждый день. Неделя кино пройдёт в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Как сообщало ИА Регнум, регистрацию на Московскую международную неделю кино открыли 20 августа.

Одну из локаций организовали в парке Горького. 23 августа на мобильной съёмочной площадке выступил режиссёр, актёр и продюсер Данил Мотин с лекцией «Продюсирование проекта от идеи до промо». 24 августа на Хохловской площади продюсеры Анна Ольшевская и Наталия Клибанова проведут лекцию и мастер-класс «Экранизация, основы создания киноблокбастеров, тренды в сериалах и кино».

В спортивном комплексе «Акватория ЗИЛ» покажут российские и зарубежные анимационные фильмы для всей семьи, а также индийский боевик и драмы из Китая и Франции. Их можно будет смотреть прямо из бассейна.

Посетителям бассейна «Чайка» покажут новый российский сериал «Игры» об Олимпиаде, прошедшей в Москве в 1980 году, а также анимационный сериал «Улётная доставка». Кроме того, сеансы проведут на крышах отелей «Новотель Киевская» и «Новотель Новослободская», на барже «Париход», а также в столичных парках, музеях и на других площадках.