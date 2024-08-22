Москва, 22 августа, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Более 300 бесплатных показов российских и зарубежных фильмов пройдут в столице в ходе Московской международной недели кино (ММНК) с 23 по 28 августа в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Об этом сообщила пресс-служба мэра мегаполиса.

Пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

«Киносеансы пройдут более чем на 30 площадках по всему городу, среди которых не только кинотеатры, но и музеи, парки, крыши и другие необычные пространства», — говорится в публикации.

В спортивном комплексе «Акватория ЗИЛ» покажут российские и зарубежные анимационные фильмы для всей семьи, а также индийский боевик и драмы из Китая и Фракции. Их можно будет смотреть прямо из бассейна.

Посетителям бассейна «Чайка» покажут новый российский сериал «Игры» об Олимпиаде, прошедшей в Москве в 1980 году, а также анимационный сериал «Улётная доставка». Кроме того, сеансы проведут на крышах отелей «Новотель Киевская» и «Новотель Новослободская», на барже «Париход», а также в столичных парках, музеях и на других площадках.

Узнать расписание показов можно на сайте фестиваля. Там же проводится регистрация.