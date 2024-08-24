Луганск, 24 августа, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) безуспешно попытались с помощью дрона прикрепить флаг Украины на телевышку в Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров.

Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские военные использовали большой беспилотник, созданный на основе сельскохозяйственного БПЛА и получивший название «Баба Яга».

«Сегодня в Кременной вражеская «Баба Яга» пыталась на магнитах прикрепить украинский флаг к нашей телевышке. Около четырёх утра. Попытка неудачная», — написал Юров 23 августа в Telegram-канале.

Он также опубликовал фотографию украинского флага, прикреплённого к магнитному основанию, щенка рядом с полотном. Депутат добавил, что теперь трофей находится под охраной.

Как передавало ИА Регнум, 19 августа глава администрации Кременной Вячеслав Третьяков сообщил, что ВСУ с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по детскому саду. Чиновник подчеркнул, что там никогда не было российских военных объектов, а потому атака украинских боевиков является бесчеловечным актом.

Военный эксперт Андрей Марочко 19 августа сообщил, что российские войска в течение прошедшей недели отразили 20 контратак ВСУ на рубежах ЛНР. За это время украинские войска потеряли около 10,4 тыс. военных, 248 бронемашин и другую военную технику.