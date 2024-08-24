Сан-Паулу, Бразилия, 24 августа, 2024, 06:05 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли в результате крупного пожара на плантациях сахарного тростника в бразильском штате Сан-Паулу. Об этом 23 августа сообщил портал G1.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Пожар возник посреди недели на плантациях сахарного тростника, распространению огня поспособствовали сильный ветер и засуха, которая продолжается уже около четырёх месяцев. По данным властей, площадь горения превысила 50 тысяч кв. метров, огонь приближается к городу Сан-Паулу, административному центру штата.

Жертвами пожара стали двое сотрудников промышленного предприятия в городе Урупес, задействованные в тушении возгорания. Информация о причинах и обстоятельствах гибели людей устанавливается.

Крупнейший в мире переработчик сахарного тростника, компания Raizen, сообщила о приостановке производства на заводе в Сертаозиньо из-за пожаров на полях сахарного тростника, расположенных в непосредственной близости к предприятию.

Правительство штата Сан-Паулу создало комитет по чрезвычайным ситуациям для борьбы с пожарами и для помощи пострадавшим. В штате полностью или частично перекрыты 15 автомагистралей. Отмечается, что дым от пожара достиг города Сан-Паулу, который считается самым густонаселённым в Южной Америке.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в городе Пролетарске Ростовской области огонь от сухой растительности перекинулся на жилые дома. На месте работают 40 пожарных и 12 единиц техники.

В 33 населённых пунктах Якутии наблюдается задымлённость, причиной которой стали лесные пожары. По данным Авиалесоохраны, на территории региона действуют 84 природных пожара, огонь прошёл свыше 338 тыс. га. За сутки сотрудники пожарной службы ликвидировали пять пожаров на площади свыше 30,5 тыс. га и локализовано 18 на площади свыше 50,2 тыс. га.