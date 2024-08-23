Пролетарск, Ростовская область, 23 августа, 2024, 21:49 — ИА Регнум. Огонь от сухой растительности перекинулся на жилые дома в городе Пролетарске Ростовской области. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе МЧС России.

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«В Пролетарске горит сухая растительность. Огонь перешёл на жилые строения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают 40 пожарных и 12 единиц техники.

По данным «Интерфакса», загорелись два жилых дома и один строящийся на улице Колпакова.

Как передавало ИА Регнум, в 33 населённых пунктах Якутии наблюдается задымлённость, причиной которой стали лесные пожары. По данным Авиалесоохраны, на территории региона действуют 84 природных пожара, огонь прошёл свыше 338 тыс. га. За сутки сотрудники пожарной службы ликвидировали пять пожаров на площади свыше 30,5 тыс. га и локализовано 18 на площади свыше 50,2 тыс. га. На тушение возгораний привлекалось 1680 человек и 180 единиц техники.