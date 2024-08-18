Якутск, 18 августа, 2024, 08:25 — ИА Регнум. В 33 населённых пунктах Якутии наблюдается задымлённость, причиной которой стали лесные пожары. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Нина Слепцова/РИА Новости

«По данным космического мониторинга НЦУКС, задымлённость наблюдается в 33 населённых пунктах Верхоянского, Усть-Янского, Олекминского и Сунтарского районов», — указано в публикации.

По данным представителей ведомства, случаев отравления продуктами горения и угарным газом не зарегистрировано. Помимо этого, за сутки на территории региона отработали и исследовали 26 проб атмосферного воздуха. В них превышения ПДК химических веществ не установлено.

Как сообщают представители Авиалесоохраны, на территории субъекта действуют 84 природных пожара, огонь прошёл свыше 338 тысяч гектаров. За сутки сотрудники пожарной службы ликвидировали пять пожаров на площади свыше 30,5 тысячи гектаров и локализовано 18 на площади свыше 50,2 тысячи гектаров. На тушение возгораний привлекалось 1680 человек и 180 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, утром 14 июля в районе курортного посёлка Абрау-Дюрсо вспыхнул лесной пожар. Как сообщили в МЧС, причиной инцидента стала загоревшаяся на хуторе Дюрсо трава.

Ранее в Краснодаре вспыхнул крупный пожар в производственном здании. Огонь распространился на площади полторы тысячи квадратных метров, в его ликвидации участвовали 90 специалистов и 37 единиц техники, включая пожарный поезд.