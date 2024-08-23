Ростов-на-Дону, 23 августа, 2024, 23:03 — ИА Регнум. Запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе введён в Ростовской области. Об этом 23 августа сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Pavel Bednyakov/Xinhua/Global Look Press

Как уточнил глава региона, временный запрет на массовые мероприятия на открытом воздухе действует в Ростовской области до особого распоряжения.

«Вместе с тем мероприятия, которые запланированы на закрытых площадках, в помещениях, возможны, но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности», — пояснил Голубев.

При этом в Ростове-на-Дону отменили культурно-массовые и развлекательные мероприятия, приуроченные к празднованию 275-летия города. Как уточнил глава администрации города Алексей Логвиненко, решение принято из соображений безопасности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 22 августа атака пяти вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отражена силами противовоздушной обороны (ПВО) на западе Ростовской области.

В ночь на 21 августа на западе Ростовской области силы ПВО засекли и сбили ракету. В результате падения осколков никто не пострадал. Позднее стало известно, что взрывной волной от сбитой ракеты ВСУ повреждены 15 частных домов в городе Новошахтинске.

Также сообщалось, что в городе Пролетарске Ростовской области произошёл пожар на нефтебазе после падения трёх вражеских дронов. Атака беспилотников произошла в ночь на 18 августа. В городе объявлен режим ЧС.