Москва, 23 августа, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Координационный совет Министерства обороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий по состоянию на 23 августа получил 43 вопроса, связанных с обеспечением группировки прикрытия госграницы, 30 из них решены. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Владимир Гердо/ ТАСС

«Всего на данный момент в оперативную группу Координационного совета МО РФ… поступило 43 вопроса, связанных с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия государственной границы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

Уточняется, что штабам Курской и Белгородской областей в соответствии с заявками поставлены теплоизоляционные накидки и телекоммуникационное оборудование. От оперативного штаба при губернаторе Брянской области поступило 8 вопросов, касающихся материально-технического обеспечения, все они решены.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о создании в Вооружённых силах РФ группировок войск «Белгород», «Курск» и «Брянск» для защиты граждан и территорий от средств нападения. Глава ведомства добавил, что между центральным аппаратом и командующими группировками войск в Белгородской, Курской и Брянской областях региональными администрациями налажено прямое круглосуточное взаимодействие.

Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область с 6 августа. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Министерства обороны РФ от 23 августа, украинские формирования с момента начала боевых действий в Курской области потеряли 5137 военнослужащих, 69 танков, 27 боевых машин пехоты, 55 бронетранспортёров, 350 ББМ, 34 артиллерийских орудия, пять установок ЗРК, 11 пусковых установок РСЗО и шесть станций радиоэлектронной борьбы.