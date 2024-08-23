Москва, 23 августа, 2024, 20:49 — ИА Регнум. Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня — 2024» является долгожданным событием и впечатляет масштабностью замысла. Об этом 23 августа заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам мероприятия.

РИА Новости/Кирилл Зыков

«Этот творческий форум — всегда долгожданное событие для москвичей и гостей нашей столицы. Он впечатляет масштабностью замысла, яркой зрелищностью и талантом участников и, конечно, царящей здесь особой, торжественной атмосферой», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что, как и в прошлые годы, на фестивале состоятся выступления военных оркестров и церемониальных подразделений, фольклорных и хореографических коллективов из России и других стран.

Путин добавил, что в планах организаторов также благотворительные, просветительские инициативы, направленные на патриотическое воспитание молодёжи, поддержку семей военнослужащих — участников СВО.

Глава государства выразил уверенность, что фестиваль станет настоящим праздником музыки и надолго запомнится всем присутствующим.

Как передавало ИА Регнум, фестиваль «Спасская башня» пройдёт в Москве с 23 августа по 1 сентября. В 2023 году мероприятие не состоялось, его решили перенести на 2024 год. Причины этого решения организаторы не указали.

«Спасская башня» проводится с 2006 года. В 2022 году он отпраздновал своё 15-летие. За это время фестиваль принял более 160 коллективов из 57 стран мира. Зрителями стали более 860 тыс. человек. Аудитория прямых трансляций проекта превысила 50 млн человек.

В 2022 году юбилейный фестиваль «Спасская башня» завершился грандиозным представлением на Красной площади. Финальной точкой музыкального праздника стало выступление сводного оркестра, куда вошли 1,5 тыс. артистов из разных стран мира.