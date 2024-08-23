На Украине рассказали, как уголовники в ВСУ уклоняются от сражений
Экс-депутат Рады Луценко: призванные в ВСУ заключённые нашли способ не идти в бой
Киев, 23 августа, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Многие заключённые на Украине заявляют о желании вступить в ВСУ, чтобы выйти на свободу, а когда их призывают и приводят на передовую, отказываются идти в бой, рассказал журналистам поступивший на военную службу экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко. Об этом 23 августа сообщила британская газета Inews.
«Среди заключённых много умников, которые только делают вид, что хотят сражаться за Родину. Если они попадают в зону боевого соприкосновения, то иногда отказываются идти в бой, и тогда это юридический тупик», — сказал он.
Луценко отметил, что это для заключённых беспроигрышный вариант, так как они получают возможность выбраться из тюрьмы, а участвовать в боях не приходится.
Как передавало ИА Регнум, на Украине регулярно сообщают о нежелании мужчин идти на фронт. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко 19 августа заявил, что в стране возбудили более 80 тыс. уголовных дел против военных, которые сбежали из подразделений или отказались идти в бой.
При этом территориальные центры комплектования, как называют на Украине военкоматы, из-за нехватки желающих идти в армию призывают в том числе инвалидов. Попавший в плен боец ВСУ 19 августа рассказал, что его призвали, несмотря на отсутствие с детства двух пальцев на правой руке, и назначили пулемётчиком.
Депутат Верховной рады Артём Дмитрук 22 августа сообщил, что в военкомате признали годным к службе в армии мужчину с ярко выраженным слабоумием, имеющего вторую группу инвалидности.