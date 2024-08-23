Киев, 23 августа, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Многие заключённые на Украине заявляют о желании вступить в ВСУ, чтобы выйти на свободу, а когда их призывают и приводят на передовую, отказываются идти в бой, рассказал журналистам поступивший на военную службу экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко. Об этом 23 августа сообщила британская газета Inews.

Global Look Press

«Среди заключённых много умников, которые только делают вид, что хотят сражаться за Родину. Если они попадают в зону боевого соприкосновения, то иногда отказываются идти в бой, и тогда это юридический тупик», — сказал он.

Луценко отметил, что это для заключённых беспроигрышный вариант, так как они получают возможность выбраться из тюрьмы, а участвовать в боях не приходится.

Как передавало ИА Регнум, на Украине регулярно сообщают о нежелании мужчин идти на фронт. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко 19 августа заявил, что в стране возбудили более 80 тыс. уголовных дел против военных, которые сбежали из подразделений или отказались идти в бой.

При этом территориальные центры комплектования, как называют на Украине военкоматы, из-за нехватки желающих идти в армию призывают в том числе инвалидов. Попавший в плен боец ВСУ 19 августа рассказал, что его призвали, несмотря на отсутствие с детства двух пальцев на правой руке, и назначили пулемётчиком.

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук 22 августа сообщил, что в военкомате признали годным к службе в армии мужчину с ярко выраженным слабоумием, имеющего вторую группу инвалидности.