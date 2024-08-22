Киев, 22 августа, 2024, 19:49 — ИА Регнум. В Одесской области мужчину со слабоумием признали годным к службе в Вооружённых силах Украины, рассказал депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

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«Преступники из ОПГ «ТЦК» похитили на улице в Одессе мужчину со второй группой инвалидности. И что сделали? Признали его годным к службе в ВСУ!» — написал украинский депутат в Telegram-канале.

По его словам, пойманного на улице мужчину запихнули в автобус, затем трое суток держали в военкомате, а после отпустили. Дмитрук добавил, что задержанный рос в детдоме, страдает ярко выраженным слабоумием, не умеет писать и читать.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим на фоне потерь, которые несёт украинская армия на поле боя, ужесточил меры по мобилизации. Новый закон, начавший действовать 18 мая, разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно.

На Украине в Изюмском районе в Харьковской области в декабре 2023 года мобилизовали инвалида третьей группы с тремя пальцами на правой руке. Его признали годным к службе в ВСУ и дали в руки пулемёт.

В мае сообщалось, что на Украине признанный годным к службе мужчина умер в военкомате. Военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к службе, после чего ему стало плохо. Прибывшие в военкомат медики констатировали смерть.