Москва, 16 августа, 2024, 06:29 — ИА Регнум. Украинские военкомы призвали на службу инвалида третьей группы — у мужчины на правой руке всего три пальца. Военнопленный Вадим Гаврощенко рассказал, как его мобилизовали и дали в руки пулемёт.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

Гаврощенко в детстве лишился указательного и среднего пальцев на правой руке. 11 декабря 2023 года в Изюмском районе Харьковской области сотрудники полиции остановили его для проверки документов и отправили в военкомат. На тот момент уже все отсрочки от призыва были недействительны.

После прохождения военно-врачебной комиссии он принёс военкому справку о непригодности к военной службе, но его ещё раз отправили в поликлинику.

Травматолог отправил его на снимок, а после этого написал заключение, что человек с тремя пальцами годен к службе.

Украинца отправили в 151-ю бригаду ВСУ.

«Дали мне пулёмет, сказали: «будешь пулеметчиком», — рассказал боец-инвалид «РИА Новости».

В плен Вадим Гаврощенко попал в районе села Прогресс в Донецкой Народной Республике.

Как сообщало ИА Регнум, командир роты киевской армии Виктор Баранов выразил недоумение, раскритиковал деятельность военкоматов (территориальные центры комплектования) из-за неподготовленных к военным действиям новобранцев.

Он привёл случай, когда в его роту прислали 45 человек, из них десять через три дня отправили в пункт тылового обеспечения, они были физически и психологически не готовы. Баранов отметил, что новобранцы еле ходят, а один из тактических медиков и вовсе потерял сознание, когда накладывал жгут.

Призывной возраст на Украине должен быть от 20 до 50 лет, заявил 13 августа секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Он признал проблемы с мобилизацией на Украине и охарактеризовал нынешних призывников ВСУ как достаточно возрастных.