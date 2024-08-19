Киев, 19 августа, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Следователи на Украине возбудили свыше 80 тыс. уголовных дел против военнослужащих ВСУ, самовольно оставивших воинскую часть или отказавшихся участвовать в боевых действиях, заявил 19 августа депутат Верховной рады Руслан Горбенко изданию «Новости. Live».

Global Look Press/Alberto Ruiz/Keystone Press Agency

«Это очень непопулярная тема, но вы можете посмотреть статистику ведомства, которое как раз занимается этими делами. Если военнослужащий своевольно покинул часть, то работник ТЦК имеет полностью законное право его задержать», — сказал он.

Горбенко уточнил, что в настоящее время общая численность ВСУ составляет 1 млн человек. Таким образом, около 8% военнослужащих сбежали из армии или отказались воевать.

Как сообщало ИА Регнум, с 18 мая на Украине начал действовать закон об усилении мер по мобилизации мужчин в армию. Возраст призыва на фронт снизили до 25 лет, военнообязанных обязали явиться в военкомат для обновления данных, введя крупные штрафы за неявку. Также в стране ввели заочное вручение повестки в военкомат.

Украинцы массово пытаются покинуть страну, в стране регулярно сообщают о незаконных попытках пересечь границу. 16 августа стало известно, что двое мужчин напали на пограничный патруль, чтобы сбежать в Румынию. Они разоружили военнослужащих и скрылись. Их поймали румынские силовики. Беглецы попросили политического убежища.

Кроме того, на Украине началась волна поджогов военных машин. Сообщения об этом поступают ежедневно. Военнослужащие боятся оставлять автомобили без присмотра и паркуют их возле отделений полиции, хотя и это не всегда помогает.