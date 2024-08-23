Москва, 23 августа, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Российское общество «Знание» провело в Москве и Волгограде тематические кинопоказы документального фильма «И камни плавились как воск», посвящённого Сталинградской битве. Об этом 23 августа сообщили на сайте организации.

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Фильм сняли под руководством режиссёра Михаила Ёлкина. В нём постарались воссоздать события, произошедшие в Сталинграде 23 августа 1942 года. В этот день город подвергся массированной воздушной бомбардировке. В городах организовали синхронное включение, создав единую площадку для обсуждения подвигов участников Великой Отечественной войны. В кинокартине представлены Архивные кадры, рассказы очевидцев, воспоминания о потерях.

«Российское общество «Знание» в своей миссии стремится к сохранению исторической правды и просвещению современного общества, ведь каждая демонстрация документального кино — это не просто показ фильма, а глубокое погружение в трагедии и победы нашего прошлого. Сегодня мы вновь сталкиваемся с воспоминаниями о Сталинграде — о людях, чье мужество в условиях безысходности стало символом стойкости и надежды», — сказал заместитель генерального директора общества Кирилл Хвиль.

Он подчеркнул, что важно вспомнить и события Курской битвы, предопределившие дальнейший ход войны. Фильм призван напомнить о человеческой душе, способной пережить все испытания, добавил Хвиль.

После просмотра состоялась панельная дискуссия «Современные вызовы исторической правде и памяти: анализ угроз информационной, когнитивной войны против России, способы противодействия». В обсуждении участвовали ведущие эксперты в области истории, военной науки, политических наук и международных отношений, а также школьники, студенты, поисковики и работники прокуратуры.

В комментарии ИА Регнум руководитель проекта «Знание. Кино» Анастасия Меркулова отметила, что фильмы, посвящённые событиям войны, напоминают молодёжи, какой может быть агрессия против российского народа и что представляет собой геноцид. Молодежь должна помнить свою историю, а уроки истории помогают нам понять, что происходит сейчас, добавила она.