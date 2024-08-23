Вена, 23 августа, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о нестабильной ситуации на Запорожской АЭС в связи с отключением линии «Ферросплавная-1».

Алексей Коновалов/ ТАСС

«ЗАЭС подтвердила, что диспетчер на Украине перевёл линию на техническое обслуживание и что она была повторно подключена сегодня в 15:30 [мск]», — говорится в заявлении Гросси.

Отмечается, что МАГАТЭ было проинформировано о том, что резервная линия электропередачи «Ферросплавная-1» мощностью 330 кВ была отключена из-за короткого замыкания.

Гросси выступил с призывом предпринять более активные усилия для защиты ЗАЭС. По его словам, ситуация, когда крупнейшая в Европе атомная станция вынуждена полагаться только на один внешний источник электроэнергии для поддержания основных функций ядерной безопасности, происходит слишком часто.

Как ранее передавало ИА Регнум, высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1» отключилась из-за срабатывания автоматики. На станции заявили, что радиационный фон вокруг АЭС не превышал естественных значений. Позднее сообщили, что линия восстановлена.