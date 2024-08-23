Москва, 23 августа, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Востребованность математики и физики среди школьных предметов объясняется тем, что в последние годы было много сделано для популяризации инженерных профессий. Такое мнение 23 августа корреспонденту ИА Регнум высказал политконсультант, член Экспертного совета Союза российских городов и автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии» Станислав Корякин, комментируя результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) среди россиян о самых полезных и бесполезных школьных предметах.

Кирилл Брага/РИА Новости

Так, пятью самыми полезными школьными предметами в представлениях россиян остаются математика (54%), русский язык (47%), история (30%), физика (27%) и литература (25%).

По мнению Корякина, на математику и физику стали обращать внимание родители из-за того, что они необходимы для получения инженерных профессий, спрос на которые в последние годы растёт. Русский язык и история также оказались в пятёрке самых полезных по оценке респондентов школьных предметов. Изучение языка во многом определяет тип мышления, а история помогает человеку идентифицировать себя со своей страной и определить своё место в её системе координат, уточнил эксперт.

«Полезность истории объяснима тем, что она помогает понять происходящие события в стране и за рубежом. Также на её популярность могли повлиять выступления президента России и различных спикеров о развитии страны и её истории. В этом направлении была проведена большая работа, что и обуславливает популярность этих предметов. Кроме того, история ещё и увлекательный предмет, который школьники считают относительно легким для освоения», — отметил эксперт.

Он добавил, что иностранные языки потеряли свои позиции в рейтинге, возможно, из-за того, что люди перестали понимать, зачем они нужны в текущей ситуации на фоне санкционного давления и ограничений по перемещению россиян. Однако важно помнить, что знание иностранных языков даже сейчас даёт много возможностей при взаимодействии с зарубежными партнёрами и получении информации из иностранных источников. В них содержится много полезных и актуальных знаний о мире.

По словам эксперта, кроме того, поворот России на Восток обуславливает необходимость лучшего знания своих восточных партнёров. Это понимают многочисленные россияне, изучающие, например, китайский. Поэтому стоит разобраться, почему иностранные языки стали менее популярными, и уточнить, о каких языках идёт речь в опросе, добавил он.

Корякин отметил, что также важны уроки по основам безопасности и защиты России, а также по семейным ценностям, поскольку они отвечают на запрос времени. Однако будет полезно, чтобы в содержании уроков по безопасности школьникам рассказывали не только о проблематике НВП (начальной военной подготовки), как в Советском Союзе, но также о новых угрозах, связанных с киберпространством (о фейках, кибермошенничестве и борьбе с ними), а также других вызовах, с которыми сталкиваются дети и взрослые в социальном взаимодействии. Поэтому большое значение имеет содержание этих учебных курсов.

Политконсультант подчеркнул, что Россия сейчас пробует найти свой путь во многих сферах. В частности, в сфере образования.

«Страна ищет баланс между лучшими международными практиками и своим историческим опытом в образовательной сфере, критически переосмысляя западные стандарты. Идёт работа по созданию сети учебных кампусов. Так или иначе образовательный ландшафт будет меняться как в части инфраструктуры, так и в части содержания. Руководство страны уделяет этому большое внимание. А опрос ВЦИОМ отражает эти процессы», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, выступая с посланием Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, президент России Владимир Путин заявил, что в России необходимо вернуться к традиционному сроку обучения в вузах — от четырёх до шести лет. Он отметил, что в этой сфере необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования, и опыта последних десятилетий.

Путин 12 мая 2023 года подписал указ о реализации в 2023/2024 и 2025/2026 учебных годах пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования в России. В документе указано, что пилотный проект предусматривает установление следующих уровней высшего образования: базовое высшее образование и специализированное высшее образование, также установление уровня профессионального образования — аспирантура.

Президент академии Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников заявил, что многие школьные учебники вызывают вопросы. Это касается не только исторических изданий, которые быстро меняются, но и технических учебников, а также пособий по другим специальностям. Президент академии сообщил, что РАН планирует вернуть себе полномочия по экспертизе школьных учебников.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в июне 2023 года отметил, что на уроках «Основы безопасности и защиты Родины» школьников познакомят с таким понятиям, как «воинская обязанность», и будут изучать задачи военной службы. Новый предмет появится в школах с 1 сентября 2024 года.