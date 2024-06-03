В РАН заявили о вопросах академиков ко многим школьным учебникам
Красников: у РАН есть вопросы ко многим школьным учебникам
Москва, 3 июня, 2024, 11:13 — ИА Регнум. У Российской академии наук (РАН) есть вопросы ко многим школьным учебникам. Об этом заявил президент академии Геннадий Красников, передаёт Lenta.ru.
По его словам, многие учебники вызывают вопросы. Это касается не только исторических изданий, которые быстро меняются, но и технических учебников, а также пособий по другим специальностям.
Красников напомнил, что в соответствии с законодательством на Российскую академию наук возложена экспертная функция. Специалисты хотели бы изучить содержание учебников и оценить, насколько оно соответствует современному пониманию науки по различным предметам.
Президент академии сообщил, что РАН планирует вернуть себе полномочия по экспертизе школьных учебников. Соответствующий законопроект уже был подготовлен в Совете Федерации. В академии готовы провести комплексную оценку того, способны ли школьники освоить предметы в том объёме, который представлен в учебниках.
Учёный отметил, что академия готова проводить экспертизу, а учредитель вправе принимать решение, выпускать ли тот или иной учебник.
Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 30 января провёл встречу с главой РАН. Руководитель академии информировал российского лидера о приоритетных задачах РАН. Также они обсудили вопрос возвращения РАН функций по экспертизе школьных учебников. Президент поддержал эту инициативу.
Глава РАН Геннадий Красников в ходе встречи с президентом отметил, что в 2018 году организацию по каким-то причинам отстранили от экспертизы учебников, хотя прежде это «делали всю жизнь». По его словам, РАН является главным экспертным сообществом и экспертизу нужно вернуть.
В ходе заседания Совета по науке и образованию 8 февраля президент России Владимир Путин заявил, что по объёму государственных расходов на науку Россия занимает одно из ведущих мест в мире. По его словам, расходы на финансирование РАН в 2024 году выросли почти на треть по сравнению с прошлым годом, до 6 млрд рублей. При этом выплаты академикам и членам-корреспондентам возросли в полтора раза, но этого недостаточно, выплаты нужно удвоить, предложил глава государства.