Москва, 3 июня, 2024, 11:13 — ИА Регнум. У Российской академии наук (РАН) есть вопросы ко многим школьным учебникам. Об этом заявил президент академии Геннадий Красников, передаёт Lenta.ru.

Илья Питалев/РИА Новости

По его словам, многие учебники вызывают вопросы. Это касается не только исторических изданий, которые быстро меняются, но и технических учебников, а также пособий по другим специальностям.

Красников напомнил, что в соответствии с законодательством на Российскую академию наук возложена экспертная функция. Специалисты хотели бы изучить содержание учебников и оценить, насколько оно соответствует современному пониманию науки по различным предметам.

Президент академии сообщил, что РАН планирует вернуть себе полномочия по экспертизе школьных учебников. Соответствующий законопроект уже был подготовлен в Совете Федерации. В академии готовы провести комплексную оценку того, способны ли школьники освоить предметы в том объёме, который представлен в учебниках.

Учёный отметил, что академия готова проводить экспертизу, а учредитель вправе принимать решение, выпускать ли тот или иной учебник.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 30 января провёл встречу с главой РАН. Руководитель академии информировал российского лидера о приоритетных задачах РАН. Также они обсудили вопрос возвращения РАН функций по экспертизе школьных учебников. Президент поддержал эту инициативу.

Глава РАН Геннадий Красников в ходе встречи с президентом отметил, что в 2018 году организацию по каким-то причинам отстранили от экспертизы учебников, хотя прежде это «делали всю жизнь». По его словам, РАН является главным экспертным сообществом и экспертизу нужно вернуть.

В ходе заседания Совета по науке и образованию 8 февраля президент России Владимир Путин заявил, что по объёму государственных расходов на науку Россия занимает одно из ведущих мест в мире. По его словам, расходы на финансирование РАН в 2024 году выросли почти на треть по сравнению с прошлым годом, до 6 млрд рублей. При этом выплаты академикам и членам-корреспондентам возросли в полтора раза, но этого недостаточно, выплаты нужно удвоить, предложил глава государства.