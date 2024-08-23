Москва, 23 августа, 2024, 15:17 — ИА Регнум. По предварительным данным, в захвате халожноков в исправительной колонии строгого режима №19 участвовали четверо заключённых. Один из них — уроженец Узбекистана Тимур Х. отбывал наказание за причинение тяжких телесных повреждений и должен был осовбодиться из колонии в ноябре этого года, сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Как сталои звестно, Тимур Х. был приговорён к шести годам колонии. Срок отбывания наказания заканчивался через три месяца.

Остальные участники нападения, по данным СМИ, ещё один уроженец Узбекистана и двое уроженцев Таджикистана. Примечательно, что все они были осуждены не за прчастность к террористической деятельности, а за сбыт наркотиков.

По данным RT, в конце марта в ИК-19 пресекли попытку передачи запрещённых вещей осуждённым. В том числе телефоны, плееры и наушники. Как писали местные СМИ, тогда на водителя авто, который привёз технику, составили административный протокол.

Тем не менее, захватившие колонию, снимали свои действия на мобильные телефоны.

Четверо заключённых напали на сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии 23 августа.По последним данным, погиб один человек, четвро сотрудников ФСИН были экстренно госпитализированы. Нападавшие назвали себя сторонниками запрещённой террористической организации, хотя ранее в радикальном исламизме уличены не были. На место ЧП прибыли силовики, с захватчиками ведутся переговоры.

Глава ФСИН доложил президенту России Владимиру Путину о происшествии.